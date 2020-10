Powracający do korzeni Baron dzieli się filozoficznym wpisem i wspomina wakacje z JULIĄ WIENIAWĄ

Abc 21 min. temu zgłoś do moderacji 34 7 Odpowiedz

Śmieszne te komentarze żałujace Blanki, że niby tak się zaangażowała i zakochała, a on wykorzystał i porzucił. Nie przypominam sobie,żeby ona mówiła,że szuka stałości w uczuciach i męża do grobowej deski. Chcieli się zabawić,to się zabawili,a że ona się za mocno zaangażowała przy okazji... cóż,zdarza się.. może mieć pretensje do siebie. Poza tym jej styl życia raczej pokazuje,że jest nastawiona na zabawę i niezobowiązujące związki. Ciągle podkreśla jaka to jest niezależna,więc niech nie oczekuje,że jakikolwiek facet będzie chciał się z nią związać na dłużej i założyć rodzinę. Przyciąga takich typów jak ona.