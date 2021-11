Produkcja "M jak miłość" już wie, JAK POZBYĆ SIĘ postaci granej przez Barbarę Kurdej-Szatan!

KRESY 11 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Czy Pani Janda wie co przeżywają rodziny na kresach? Czy wie jak ich dzieci zaczynają z lęku ponownie moczyć się w nocy, jak boją się iść do szkoły? Jak ludzie boją się o bydło i domy, chodząc kilka razy w nocy i sprawdzając czy wszystko ok? Czy ona jest w stanie to zrozumieć?