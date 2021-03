Promienna Dominika Gwit pozuje w dżinsowej sukience na charytatywnym evencie (ZDJĘCIA)

genia 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

do jej figury polecilabym cos lejacego, ale nie jak namiot, prosty kroj, material tej sukienki stwarza cienie i podkresla walki, i jeszcze ten pasek, ktory nic nie daje, bo nie tworzy wrazenia talii, bop jej tam nie ma. kiedys p. gwit wyszla gdzies w takiej rozowej lejacej sukience o prostym kroju, sukienka odwriocila uwage od sylwetki, a bardzo pasowala do jej cery i wlosow, wlosy pani gwit ma ladne, lsniace, warto je podkreslac. moglaby tez dac spokoj z tymi butami, jakies fajne biale sneakersy bylyby o niebo lepsze i do tej sukienki i do innych stylizacji, buty nad kostke to masakra dla nog. domi, wez pogooglej w necie jakies fajne stylizacje, to jest mozliwe z twoja sylwetka, tym bardziej, ze widac, ze zeszczuplalas :)