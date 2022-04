Przemysław Kossakowski zdradza, CO BĘDZIE ROBIŁ po odejściu z telewizji!

Przemek szybko odnalazł się w świecie telewizji jako prowadzący, który w swoich programach poddawał się ekstremalnym wyzwaniom. Skłonność do ryzyka i zamiłowanie do podróży w pewnym momencie zbliżyły go do Martyny Wojciechowskiej, z którą - jak się wydawało - stworzyli idealną parę. Uczucie przypieczętowali ślubem - niestety, zaledwie trzy miesiące później rozstali się i aktualnie są w trakcie rozwodu.