Joanna Przetakiewicz zachwala swoje produkty: "Sprzedajemy zapałki za 19 złotych"

Joanna Przetakiewicz zamiłowanie do otaczania się luksusowymi i stylowi przedmiotami postanowiła zamienić w kolejny biznes. Za namową syna Alexa stworzyła kolekcję akcesoriów do domu. W asortymencie znajdziemy między innymi: koce, pledy, świeczki, zastawy stołowe, ręczniki, poduszki, ramki czy obrazy.

La Mania Home obecnie ma do zaoferowania ponad 300 produktów, a część z nich można znaleźć już w butikach Przetakiewicz. Joanna od samego początku starała się dopasować ofertę do portfeli Polaków, ponieważ zdaje sobie sprawę, że "żyjemy w kraju o niskich zarobkach". Projektantka chciałaby, aby w każdym domu znalazła się choć jedna porcelanowa filiżanka, która umili rytuał picia herbaty.





Joanna zadbała o to, by La Mania Home obejmowała każdy szczegół urządzania mieszkania. Wkrótce sklep powiększy się o kolejne przedmioty. Choć stylową świeczkę można nabyć już za 39 złotych, jej zapalenie nie będzie należało do najtańszych. Przetakiewicz dla swoich klientów przygotowała bowiem zapałki, po których "dzieje się magia" w cenie 19 złotych.