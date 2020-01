Przyjaciel księcia Harry'ego chwali go w telewizji: "Stara się chronić swoją lwicę i młode za wszelką cenę"

Do tej pory Sussexowie starali się raczej nie komentować kolejnych szczegółów swojego życia w mediach. Co prawda pojawiły się pogłoski, jakoby Meghan już wkrótce ma udzielić szczerego wywiadu Ellen DeGeneres, jednak na razie była księżna wciąż zachowuje milczenie. "Na szczęście" obecną sytuację małżeństwa chętnie komentują osoby z ich otoczenia. W tej kategorii zdecydowany prym wiodą wyjątkowo rozmowni krewni Markle.

Dużo wycierpiał przez to wszystko, co mu się przydarzyło. Bardzo przeżywa, że ludzie go oceniają (...) Chce żyć na tyle normalnie, na ile jest to możliwe. Kiedy przed masz przed domem tysiące paparazzi czekających na zrobienie zdjęcia twojemu synowi, to nie jest zbyt normalne - powiedział Figueras.