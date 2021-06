"Przyjaciele". Produkcja serialu ucina plotki o kiepskiej formie Matthew Perry'ego: "Wszystko z nim w porządku"

Niedawno premierę miał odcinek specjalny "Przyjaciół". Popularny do dzisiaj serial powrócił na ekrany po niemal dwóch dekadach, co spotkało się z entuzjazmem ze strony fanów produkcji. Tym bardziej że oprócz głównych bohaterów w odcinku mogliśmy oglądać także między innymi Lady Gagę czy Justina Biebera.

Rozmawiałem z nim. Wspaniale było go zobaczyć. Ludzie zawsze będą gadać. Nie mam nic na ten temat do powiedzenia, może jedynie, że wspaniale było go zobaczyć. Myślę, że w serialu wyszedł bardzo zabawnie. I tak, myślę, że wszystko z nim w porządku. Wydaje się być silniejszy i w lepszej formie, niż gdy widziałem go poprzednim razem. Zdawał się być podekscytowany faktem, że udało mu się ruszyć naprzód - przekonywał na łamach The Hollywood Reporter.