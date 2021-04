Rafał Collins komentuje wpis Mariusza Pudzianowskiego o "leczeniu" ADHD pasem: "Jak można uderzyć własne dziecko, jeszcze CHORE?"

Aga g 13 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Nie wolno podnosić ręki na dzieci! Kiedy to dotrze do wszystkich ludzi ? A co, jakby Pudziana ktoś yebal p9 pysku za każdym razem jak zrobi coś dziwnego lub głupiego? Co, jakby mu jakiś inny strongman za te wypowiedz teraz przywalił ? Podobałoby mu się? Wziąłby to na klatę? Chyba by się tez zaczął bić, a co ma zrobić takie małe dziecko w starciu z dużym dorosłym? Posłuchajcie lub poczytajcie historie chłopca z lat 80 którego zakatowali macocha wraz z ojcem. „Nie zdążył nawet zawiązać sznurówek”. Ta baba potem stała się katechetka, nauczycielka. Żyje do tej pory a chłopiec umarł na rękach lekarzom, dziecko nawet okropne jedzenie zjadało bo widziało ze jak nie zje, to będzie walenie talerzem po głowie. Ból serca nie do opisania, a Puszian takie rzeczy pierdoli, co za znieczulica.