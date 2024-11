Rafał Grabias pokazał nagrobek Gabriela Seweryna. Na pomniku wygrawerowany jest wyjątkowy napis

Pod koniec listopada zeszłego roku media zelektryzowała informacja o śmierci Gabriela Seweryna. Projektant futer, znany z show TTV " Królowe życia ", miał zaledwie 56 lat. Jego odejście od początku budziło całkiem spore kontrowersje . Mężczyzna kilka godzin przed śmiercią trafił do szpitala z dusznościami oraz bólem w klatce piersiowej. Niestety mimo akcji reanimacyjnej lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Po nagłej śmierci Gabriela Seweryna do sieci trafiło nagranie, na którym ten wyrażał wyraźną obawę o swoje życie, a także skarżył się, że ratowników medycznych, że nie chcą mu pomóc. Z relacji pracowników szpitala wynikało, że ten miał być agresywny, przez co zespół medyczny się wycofał. Na miejscu miała nawet interweniować policja. Później wyszło na jaw, że we krwi Seweryna wykryto wiele substancji psychoaktywnych.