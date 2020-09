Rihanna kpi z fanki, wytykającej jej promowanie filtrów ochronnych po zakończeniu lata: "Będziesz miała ZMARSZCZKI"

Ghjkko. 19 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

But continue - w tym kontekście nie znaczy ,"ale kontynuuj", tylko "ale rób tak dalej". Czyli że Riri ma na myśli, że "rób jak uważasz, ale ja cię ostrzegałam". Uwielbiam dosłowne tłumaczenia z angielskiego 😂😂😂😂. Moje ulubione to: for atencion. 😂😂😂