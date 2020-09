Robert Lewandowski NIE UŻYWA telefonu, który reklamuje? (FOTO)

JoannnnnnnKa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kupiłam w październiku Huwei no na początku to śmigało nawet spoko kamera no to akurat tragedia ale po ponad pół roku telefon zrobił się wolniejszy i zaczął zacinać porównanie akurat mam bo użytkuje tez iphony od 7 lat ale cena huweia nowego to był koszt około 130 euro i byłam miło zaskoczona ale i tak wole iphona bo jak dla mnie jest szybszy i łatwiejszy w obsłudze chodź tez ma kilka minusów 👍