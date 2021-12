"Rolnik szuka żony". Adam staje w obronie Kamili: "Randka trwała dwie godziny, a w odcinku było pokazane TYLKO 5 MINUT"

W finałowym odcinku show Bos spotkała się z prawie wszystkimi kandydatami, których odrzuciła (brakowało tylko Janka), analizując z każdym po kolei przebieg wydarzeń w programie. W trakcie spotkania z Adamem "pieczarkowa baronowa" zastanawiała się, co tak właściwie stanęło im na drodze do szczęścia. Kamila nie widziała jednak problemu w sobie, a u potencjalnego partnera, oskarżając go o bycie obojętnym. Taka retoryka nie spodobała się widzom, o czym dali jej znać w lawinie krytycznych komentarzy.