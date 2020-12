Maffashion odpowiada menedżerce Karoliny Pisarek: "Nie wciągaj mnie na siłę w WYIMAGINOWANY konflikt"

Bbhhbbb 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To maff ma kompleksy. Po co na instastory podkreśla ze ona pierwsza dostalamofertebwspolpracy? To jest klasa? To wiocha która nigdy z niej nie wyjdzie. Już koleżanki wszystkie potrąciła. Nikogo przy niej nie ma oprócz Lany bo dla niej pracuje