Rozżaleni kibice Roberta Lewandowskiego nie mogą się pogodzić z wygraną Messiego: "ODDAWAJ ZŁOTĄ PIŁKĘ ZŁODZIEJU"

Mimo że Robert Lewandowski był wymieniany jako tegoroczny faworyt do tego wyróżnienia, to ostatecznie musiał ustąpić Messiemu, który zdobył to prestiżowe wyróżnienie już po raz siódmy. Choć mąż Anny Lewandowskiej usłyszał na swój temat wiele miłych słów, a jeszcze przed werdyktem kibice mocno trzymali za niego kciuki, to zajął 2. miejsce i znów nic z tego nie wyszło.