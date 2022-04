Samolot Joanny Krupy LĄDOWAŁ AWARYJNIE! Dreamliner miał problemy z silnikiem

Ewa 35 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Fajnie poleci do lepszego świata, ma 6 domów które wynajmuje, dorabia sobie w Polsce. Myślę że jej życie należy do tych o którym większość ludzi może pomarzyć. Bo taka Marina np nic nie robi tylko wydaje kasę męża. Joanna widać że jest spełniona bo raz że zarabia, dwa mieszka w Californii i to w sąsiedztwie Bibera. Ona ma takich sąsiadów . Trzy jest spełnioną matka i żoną. Ma fajną pracę. Wszystko jest tak jak być powinno