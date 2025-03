Sandra Kubicka chwali się formą PO CIĄŻY i wyznaje: "Czy potrafię przytyć, gdy się nie pilnuję? Oj, tak"

Rozstanie Sandry Kubickiej i Barona to bez wątpienia jeden z głośniejszych showbiznesowych tematów marca. O zakończeniu relacji poinformowała celebrytka, zdradzając, że w grudniu złożyła pozew o rozwód. Wyznanie zszokowało jej fanów. Wszak od ślubu i narodzin syna ekspary nie minął jeszcze rok. Co więcej, w styczniu rodzice Leonarda świętowali razem urodziny byłej modelki.

Sandra Kubicka pokazała figurę po ciąży

Mimo z pewnością trudnego okresu w życiu Kubicka stara się iść do przodu: pracuje i opiekuje się pierworodnym. Jest też niezwykle aktywna w social mediach. W środę wrzuciła np. rolkę, w której pokazała, jak w wyniku ciąży zmieniło się jej ciało. Najpierw widzimy ją przed błogosławionym stanem, następnie w trakcie, by w końcu zobaczyć najbardziej aktualne nagranie - zdaje się, pochodzące z ostatniego urlopu w Tajlandii. Trzeba przyznać, że trudno uwierzyć, iż celebrytka kiedykolwiek była w ciąży. Do filmu dołączyła podpis, w którym pochyliła się na tym, jak udało się jej wrócić do formy.