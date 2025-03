Sandra S, znana z hitu "Big Klamoty", WZIĘŁA ŚLUB! Były dwie kreacje i muzyczny występ

Sandra S na początku 2023 r. podbiła internet, udostępniając odważny wideoklip do swojego utworu "Big klamoty". Wskazany w tekście podmiot liryczny staje się obiektem pożądania pewnego mężczyzny, który niewystarczająco zabiega o jej względy, przez co nie jest mu dane "dotknąć jej bimbałów". W bogatym repertuarze artystki znajdują się jeszcze takie szlagiery, jak "Sexy Papi", "Pani sutenerka" czy "Zamknij mordę" powstałe we współpracy z Izabelą Kisio-Skorupą. Sukcesy artystyczne wokalistki nie umknęły uwadze naszej redakcji.