Sejm zajmie się ustawą przewidującą ARESZTOWANIE ZA OBCHODZENIE HALLOWEEN!

Psychiatra 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Sejm i resztą niech pomyśli o bezrobotnych osobach niepełnosprawnych i o pandemii a nie głupoty w głowie a ta Pani co śmieje się na obradach i głosowaniu to polecam do specjalisty się zgłosić i to jak najszybciej