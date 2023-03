Selena Gomez pokazała się BEZ MAKIJAŻU. Fani zachwycają się urodą piosenkarki (FOTO)

Selena Gomez odpowiedziała na krytykę swojego wyglądu

Nie jestem modelką i nigdy nie będę. Zbiera mi się bardzo dużo wody w organizmie i to u mnie normalne i kiedy się jej pozbędę, mam tendencję do chudnięcia. Chciałam tylko powiedzieć i wesprzeć każdego, kto czuje jakikolwiek wstyd przez to, co przechodzi, bo mało kto wie, co tak naprawdę się u was dzieje. Chciałabym, żebyście wiedzieli jak piękni i wspaniali jesteście - podkreśliła na live na TikToku.