Silna kobieta Blanka Lipińska prawi po rozstaniu: "To, co jednego zabije, INNEGO DRAŚNIE" (FOTO)

Ten komentarz można interpretować dwójnasób osoba drasnieta jest ona a ktoś hipoteczny zabity z bólu. Albo bohaterom cierpiącym katusze jest ona a drasniety Baron, ktory jest nieczoly na jej publiczne cierpienie i nie odzywa sie do niej. To zwykle wołanie o jego zainteresowanie. Najpierw ze ma sie dobrze a noz Baron zadzwoni jak sie zakochał wdwo w kobiecie silnej no nie zadzwonił wiec pokazuje cierpienie które ja dopadło bo może to go poruszy no ale i to nie robi na nim wrażenia wiec przychodzi rozzalenie dlaczego on nie tęskni nie cierpi jak ona? No bo jedni umierają jak ona a inni po rozstaniu ledwo drasniety. Ta wasza redakcja to młode nieodoswiatczone studeciaki i stąd taka a nie inna analiza.