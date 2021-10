Specjalistka psychiatrii krytykuje "mądrości" Bożeny Dykiel o walce z depresją: "BEZSENSOWNA PAPLANINA"

Dlaczego znane osoby nie powinny wypowiadać się jako autorytety medyczne? Bo sobie wolno płyną z informacji do informacji, tworząc później bezsensowną sieć paplaniny. Lit to pierwiastek, który naturalnie nie występuje w naszym organizmie. Mało tego, w nadmiarze jest toksyczny i śmiertelnie niebezpieczny. Zachęcanie do "spożywania" go jest przyczynianiem się do wywoływania działań niepożądanych. Nasz organizm nie produkuje litu, żadne substancje więc nie pobudzą naszego ciała do naturalnej produkcji litu. (...) Bardzo przykre, że ta aktorka tak bardzo chciała sprzedać swoje teorie, że całkowicie zapomniała, że jest aktorką. Do teorii ma prawo, ale nie ma prawa ich wygłaszać nigdzie, poza własną łazienką, w której jest sama. Bo to krzywdzi i naukę, jaką jest medycyna i ludzi dotkniętych cierpieniem związanym z tą chorobą. O reklamowanych przez nią okularach nie będę się rozpisywać, bo to takie naciągactwo, że same brzydkie wyrazy mi się cisną na klawiaturę - sprostowała słowa Dykiel w poście.