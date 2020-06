Spełniony Marcin Gortat myśli o POWIĘKSZENIU RODZINY. "Teraz mogę się w pełni poświęcić"

woman 22 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

"Polki są najlepsze, pomijając fakt, że są o wiele mądrzejsze, ładniejsze i o wiele bardziej zadbane" Utracilem od natychmiast moja sympatie do ciebie. Widac masz jeszcze nikle pojecie o kobietach innych nacji. Nie mam rzecz jasna nic przeciwko polskim kobietom, ale to jednoznaczny ochydny i dyskryminujacy zarzut w stosunku do kobiet innej narodowosci.