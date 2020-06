Świeżo upieczona singielka Beata Tadla flirtuje z obiektywami w drodze do pracy. Już otrząsnęła się po rozstaniu? (ZDJĘCIA)

W przypadku Beaty Tadli tego roku nie można chyba zaliczyć do szczególnie udanych. Pomijając globalną pandemię koronawirusa, która każdemu dała się we znaki, zła passa dziennikarki zaczęła się w kwietniu, kiedy to hakerzy włamali się na jej instagramowy profil instagramowy, żądając okupu za zwrot dostępów. Bohaterska celebrytka postanowiła nie poddawać się oprawcom, kosztowało ją to jednak utratę wszystkich zdjęć i wpisów.