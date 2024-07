Tajemnicza śmierć 34-letniej makijażystki gwiazd. Są nowe informacje z prokuratury. Ktoś nakłaniał Monikę do popełnienia samobójstwa?

Byłam na policji, prosiłam o pomoc, ale i tak skończyło się tragicznie. Moja córka bała się swojego byłego chłopaka. Policja orzekła, że to było samobójstwo, ale nie wezwano prokuratora, dlatego my w to nie wierzymy. Monika związała się z nieodpowiednim człowiekiem, była z nim pół roku, długo wierzyła, że może go zmienić, a gdy się rozeszli, zaczął się horror - opowiadała.