Tak dziś wygląda grób Piotra Woźniaka-Staraka na warszawskich Powązkach (ZDJĘCIA)

W 2019 roku wskutek wypadku na mazurskim jeziorze Kisajno zmarł Piotr Woźniak-Starak. Śmierć producenta filmowego wstrząsnęła polskim show biznesem i pogrążyła w głębokiej żałobie jego najbliższych, w tym żonę Agnieszkę Woźniak-Starak. W sierpniu minęły dokładnie trzy lata od tragicznej śmierci Woźniaka-Staraka. Rodzina i przyjaciele, jak co roku wybrali się wówczas do Fuledy, by uczcić pamięć producenta. Oprócz ukochanej żony hołd Piotrowi oddali m.in. jego mama, Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy czy Katarzyna Kolenda-Zaleska.