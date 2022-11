Tak teraz wygląda Roxi Gąska, była ukochana Jacka Rozenka! Udana metamorfoza? (ZDJĘCIA)

daga 19 min. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

Na 100% nie gotuje mu, tylko restauracje. Nie urodzi mu dzieci bo jest wygodna. Podróże, drogie auta i torebki. No i szereg zabiegów, operacji, kosmetyczka, fryzjer. No mój dzień jako żony i matki, wygląda zupełnie inaczej. Szacunek do kobiety, bierze się z jej ciężkiej pracy. Również w domu, przy dzieciach. Często niedoceniane są kury domowe. Porzucane dla takich plastików, bo pan i władca szuka wrażeń. Jak się wyszumi, chce wracać na łono rodziny. A tu klops. Za późno.