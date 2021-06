Tak wygląda ŻONA Krzysztofa Stanowskiego! (ZDJĘCIA)

Peace 46 min. temu zgłoś do moderacji 119 24 Odpowiedz

On jest szczery do bólu a tacy mają ZAWSZE porządne życie i porządną kobietę, mówią wszystko prosto w twarz przez co nie ma nieporozumień i chowania sie potem za słowami pt. " bo bylas dla mnie niemiła, czy nie dbałaś o mnie to poszedłem do innej" tacy goście jak Stanowski mają jaja, podchodzą do każdego problemu indywidualnie, nie zostawiają sprawy bez wyjasnienia, lubią drążyć i mieć wszystko biało na czarnym. Taki facet to konkret to i konkretną kobietę ma. Szczerze zazdroszczę. Ja mam fajtłape co wszystko zamiata pod dywan, co by sie nie działo to mu sie nie chce o problemach rozmawiac bo po co, lepiej pooglądać tv, albo o głupotach pogadać bo życie zbyt krótkie, a potem takie jak ja kiszą się wewnętrznie bo partnera nieodpowiedniego wzięły. Eh.. Oby mi ktos takiego faceta na drodze postawił, uwielbiam ludzi, którzy z łatwością wkręcają się w tematy wspólne, które jego dotyczą i chętnie rozwiewają wszelkie wątpliwości bo to świadczy o ich angażu w związek i chęci BUDOWANIA go, bo każdego dnia należy to robić.