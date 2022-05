Telekamery 2022 - wyniki. Znamy zwycięzców jubileuszowej gali!

Co ciekawe, tegoroczna gala Telekamer nie była też transmitowana na żywo, lecz nagrana wcześniej i wyemitowana na antenie telewizji Puls. Z wyprzedzeniem natomiast ogłoszono, że prowadzącymi plebiscytu zostali Katarzyna Zielińska oraz Kacper Kuszewski. Muzyczną gwiazdą gali była z kolei Edyta Górniak, która otworzyła imprezę autorską interpretacją piosenki I Will Never Love Again z filmu Narodziny Gwiazdy.