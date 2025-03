Tomasz Kammel zdradził, jak skończyła się batalia z Kingą Dobrzyńską po nazwaniu go "NADĘTYM chłopczykiem"

W sobotnie przedpołudnie były gwiazdor TVP stawił się na planie programu "Mówię Wam", gdzie był poniekąd zmuszony do omówienia swojego obecnego statusu związku . Prowadzący, Mateusz Hładki , powrócił do czasów jego wieloletniej kariery w telewizji publicznej. Wprost zapytał swojego gościa, z jakich powodów nie zdecydował się złożyć wypowiedzenia mimo wielokrotnie deklarowanej przez niego niezgodności z ówczesną linią redakcyjną.

Tomasz Kammel nie doczekał się przeprosin od Kingi Dobrzyńskiej

Tomasz Kammel, będący adresatem tej wypowiedzi, porozumiał się z kancelarią prawną, która w jego imieniu wysłała pismo przedprocesowe do Dobrzyńskiej z żądaniem przeprosin . Hładki dopytał więc, czy była już szefowa redakcji odniosła się do treści dokumentu.

Uwierało mnie, to co tam się działo, tak samo jak parokrotnie uwierało mnie przez 27 lat kariery, kiedy poszczególne ekipy poszczególnych rządów przejmowały tam władzę. Nie zawsze mi się to podobało, tylko dla mnie jako człowieka, który zajmował się rozrywką i człowieka, który przede wszystkim miał na uwadze brand TVP, to było najważniejsze. Ja nigdy nie zajmowałem się polityką w telewizji, w związku z tym ja skupiałem się na tym, żeby ta firma, z którą przez lata się związałem, była dla mnie najważniejszym elementem mojego zawodowego jestestwa - odpowiedział szczegółowo Tomasz Kammel.