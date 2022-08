Trzyletnia córka Sylwii Bomby WYSTĄPI z nią w "Gogglebox"! "Ona jest już dla mnie partnerem do rozmowy" (WIDEO)

Na moim profilu jest obecne moje 3,5-letnie cudo, czyli mój największy skarb - Antonina. No i mamy niespodzianki w największym sezonie "Gogglebox". Planujemy pokazać Antoninę. Na pewno będzie miała jakiś występ gościnny . Jestem matką, kojarzę się wielu ludziom z macierzyństwem. Jest to lwia część mojego życia. Chwilami zaczyna mi brakować Antoniny w "Gogglebox" . Ona jest już moim partnerem do rozmowy . Ma 3,5 roku, jest bardziej przemądrzała niż ja, więc myślę, że może to być ciekawe - powiedziała Sylwia w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dziedzicem.

Miałam na początku ogromne obawy. Pierwsze pół roku w ogóle jej nie pokazywałam. Podjęliśmy też później taką wspólną decyzję, że może to nie za bardzo jej zaszkodzi. Ciężko też tak, będąc osobą publiczną - podziwiam i gratuluję wszystkim gwiazdom, którym się udało utrzymać ten wizerunek dziecka w tajemnicy. (…) Ona już to chyba trochę lubi. Ja jej do niczego absolutnie nie zmuszam. Wyczuwam, kiedy ona chce, kiedy nie chce. To jej sprawia dużo frajdy. Pokazałam jej wizerunek. Mam nadzieję, że moje dziecko nie będzie mnie za to za 20 lat targać po sądach.