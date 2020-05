TYLKO NA PUDELKU: "Ciałopozytywny" Sebastian Fabijański tłumaczy zmiany w swoim wyglądzie: "To przygotowania do nowej roli"

Epidemia koronawirusa skutecznie pokrzyżowała plany nie tylko milionom zwykłych Polaków, ale również gwiazdom. Mocno ucierpiały na tym te celebrytki, które swój wygląd zawdzięczają przede wszystkim sztabowi fryzjerów, makijażystów i stylistów, których praca tkwiła przez ostatnie tygodnie w zawieszeniu. Wygląda jednak na to, że niektóre polskie gwiazdy, mimo zakazów, wciąż znajdowały sposoby na to, by zadbać o swój image, co zdemaskowała sprytna Ewa Minge.