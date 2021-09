TYLKO NA PUDELKU: Goście Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka ZŁOŻYLI SIĘ na ich podróż poślubną! Tanio nie było...

tadet 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Małżeństwo celebryckie na 3 miesiące jak zwykle u celebrytów bywa.Nie zajmiecie się prawdziwymi młażeństwami co mieszkają po 40-50-60 lat a byle bogatymi celebrytami Takie są media niestety co złe to bardzo dobre.