TYLKO NA PUDELKU: Rafał Brzozowski DEMENTUJE plotki o ROMANSIE z Martą Manowską! "Nie widujemy się prywatnie"

Najnowsze doniesienia o rzekomej nowej miłości piosenkarza są zaskakujące. "Dobry tydzień" twierdzi bowiem, że Rafał ... zbliżył się do Marty Manowskiej. Uczucie miało zakwitnąć między nimi podczas wspólnej pracy przy "The Voice Senior".

Postanowiliśmy zapytać Rafała, czy to prawda. Muzyk i prezenter ujawnia, że wprawdzie dzwoniła do niego dziennikarka z "Dobrego tygodnia", ale nie było mowy o żadnym romansie.

Za każdym razem, jak z kimś pracuję i jest spoko, to mi romans dorabiają, żeby było o czym pisać. Generalnie lubimy się z Martą, ale widujemy się tylko na planie Voice Senior. Taka jest prawda, a co się ukaże, to nie mam na to wpływu - zapewnił.