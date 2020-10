Tymczasem u Rutkowskich: Krzysztof gmera Mai w biuście, pławiąc się w rozpuście (WIDEO)

Nick 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Syn przyniósł dziś ze szkoły jakiegoś wirusa, mam nadzieje, ze to nie COVID ! Na razie biegunka, łzawienie, kichanie, gardło... Nie rozumiem tego, że muszą chodzić do szkoły w czasie pandemii. W szkole chodzą bez maseczek, tak samo jest na przerwach!!! Wędrówka zaczyna się korytarzami oraz klatką schodową, gdzie przeciskają się w tłoku. Wciskają nam, że skutki uboczne w psychice powstają, gdy dzieci nie chodzą do szkoły!! ..Co za bzdura! To jest Dopiero chore! Lepiej jak przywleką ze szkoły Covida i zarażą wszystkich w domu dziadków, rodziców I rodzeństwo! Czy ktoś tam w tym rządzie myśli? Czy im rozum odebrało?