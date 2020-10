Tymczasem w telewizji: transmisja wyborów Miss Warszawy... Dobry moment?

Eris 37 min. temu zgłoś do moderacji 75 6 Odpowiedz

Może Pudelek tego nie wie, ale feministki nie mają nic przeciwko wyborom miss, modelkom co się rozbierają, a nawet dziewczynom które chcą występować w przemyśle erotycznym. Feministki jedyne o co walczą to wolność wyboru i równouprawnienie (na tyle na ile to możliwe, bo wiadomo że są słabsze fizycznie). One nie chcą żeby facet im otwierał drzwi, ustępował miejsca czy oddawał swoją pensję. Feministka to może być również tak zwana kura domowa, jeśli takie jest jej marzenie i oczekiwanie od życia. Ludzie nadal nie rozumieją czym jest feminizm, bo wiele osób uważa że jak kobieta się rozbiera, to traci swoją godność czy jest jakimś obiektem erotycznym. Ciekawe że wobec mężczyzn takie zarzuty nie padają, a jedynie wobec kobiet.