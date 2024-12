U Mai Sablewskiej bez zmian: pozuje na ulicach Nowego Jorku w MAJTKACH za TYSIĄC ZŁOTYCH

!!!Media robią ludziom wodę z mózgu. Piszą pozyskane jakby było to coś pozytywnego ma się to kojarzyć ludziom z zyskiem a w rzeczywistości jest to strata dla Polski.Dwa śmigłowce Mi-8 oraz jeden Bell 412-HP zostały POZYSKANE przez Agencję Rezerw Strategicznych w ramach współpracy z Agencją Mienia Wojskowego i MSWiA. Trafią one do Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, gdzie będą służyć do ćwiczeń i zajęć przyszłych pilotów szkolonych w tej uczelni. Tak to POZYSKALI że trzeba będzie za nowe zapłacić . Tusk ogoli nas nowymi podatkami