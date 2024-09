U Małgorzaty Rozenek KOLEJNA reklama. Internauci się burzą: "ZAKŁAMANIE, wszystko na pokaz". "Perfekcyjna" odpowiedziała

Pan Tusk robi swoje porzadki w sadownictwie.Uwaza ,ze jezeli niektorzy chca pracowac ,to musza przeprosic ,ze zyja. Okazac akt skruchy. Przeprosic. Pytam za co? Skandaliczne,ze dzisiejsze msciwe ,podszyte zemsta zmiany porownal do procesu Norynbergskiego.Jak mozna zrobic takie odwolanie .Ten czlowiwiek jest chory z nienawisci... Jakie to przykre,ze ludzie tego nie widza.I prosze mojego postu nie wyrzucac. Mamy demokracje ,lub nie.