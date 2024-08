Ukochana Hakiela mówi o NIEOBECNOŚCI Marcina w "TzG". Uderza w Katarzynę Cichopek: "Nie będzie go przez byłą małżonkę"

Wera 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Nieszczęsna kobieto, pojmij wreszcie, ze nie zwiazałaś się z żadnym gwiazdorem, a tylko z exmężem sławnej żony. Hakiel dla opinii publicznej, sorry, ale jest nikim. Nikt za nim płakać nie będzie, ale wszyscy kumają, że ci żal ściska 4litery, ża hajsu i fejmu nie bedzie. Teraz mimo ciazy nikogo nie interesujecie i juz grunt sie pali co? Bo jak wiesc zycie próżniacze, kiedy nikt sie toba nie interesuje? No najłatwiej uderzyc w ex zone partnera, ktora jest osoba popularna. Jakze to godne pozalowania!