Umęczona Małgorzata Rozenek ubolewa: "Zaczyna mi ten stan ciążowy już MOCNO DOSKWIERAĆ"

Gosia 41 lat 1 godz. temu

Małgorzata Kostrzewska ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. F. Parnella w Łodzi w 1997 r. w wieku 19 lat, bardzo łatwo można to sprawdzić na liście absolwentów tej szkoły. Potwierdził to zresztą wychowawca Jej klasy Włodzimierz Sidor w udzielonym dla 'Na Żywo' wywiadzie, czyli Małgorzata ma 41 lat, tak jak jej koleżanka z klasy Tatiana Okupnik, która jednak nie została absolwentką tej szkoły, ale to nikogo nie interesuje. W 2004 r. Małgorzata ukończyła prawo na UW (do sprawdzenia na liście absolwentów UW) i figuruje na liście polskich prawników jako Małgorzata Rozenek -Majdan, też łatwo można to sprawdzić (Wikipedia- kategoria: polscy prawnicy). Dr Piotr Lewandowski z kliniki leczenia niepłodności Novum nie firmowałby swoim nazwiskiem i twarzą (zdjęcie z M. Rozenek i M. Majdanem ze stosownym wpisem M. Rozenek) nieistniejącej ciąży Małgorzaty Rozenek. Reasumując, Małgorzata Rozenek, z wykształcenia prawnik, ma aktualnie 41 lat i obecnie jest w ciąży. I tylko Doni żal... bardzo nam żal tego biednego Doni, bo to dobry chłop jest nawet i bez kości, ale za to z sercem dla Radzia i Goni na drżącej ze wzruszenia dłoni.