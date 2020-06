Weronika Marczuk nagrała MEDYTACJĘ DLA BEZDZIETNYCH: "Widzisz nad sobą miękką chmurę, na niej jest DUSZA DZIECKA"

Fragaria 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 6 Odpowiedz

Nie jestem mamą, ale uważam, że to piękne, co pisze. Kiedy jesteśmy młode chcemy walczyć o karierę, pieniądze, dostatnie życie. A potem nadchodzi czas, kiedy wielu kobietom marzy się dziecko, które nada sens życiu. Nie oceniam p. Marczuk, wiadomo, że jej wiek nie jest najlepszy na zostanie mamą, ale cieszę się, że się jej udało i jest szczęśliwa. Nie ma co dyskutować, że za stara, że będzie babcią jak dziecko będzie miało naście lat. To jej sprawa i jej szczęście.