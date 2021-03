Widzowie MASAKRUJĄ tłumaczenie wywiadu Meghan i Harry'ego: "Tego się NIE DA SŁUCHAĆ!"

Ane. 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Oglądałam i po polsku i po angielsku. Zupełnie inny odbiór. Nic w pl nie wspomnieli chociażby, że pies na ich ranczo jest ze schroniska. Fatalnie tłumaczenie, niezbyt dokładne, przekłamane i na polską modłę. Podkładanie głosów to cios dla ucha. A najgorsza była debata po wywiadzie. Ci wszyscy eksperci... coś tak abstrakcyjnego i nieprawdziwego, że głowa boli. Polskie myślenie niestety jest mocno zaniżone, wąskie i jednotorowe. Wywiad zrozumie tylko osoba, która zna mentalność brytyjską oraz orientuje się w monarchijskim systemie. Młyn na wodę to co pokazali w polskim tłumaczeniu. Koszmar.