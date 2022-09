Wiesław Nowobilski z programu "Nasz nowy dom" opowiada o wypadku, w którym stracił dwa palce

Wiesław Nowobilski rozpoznawalność zyskał dzięki programowi Nasz nowy dom, w którym występuje od 2017 roku. Swoją pracowitością i wrażliwością kierownik ekipy budowlanej zaskarbił sobie sympatię widzów, co zaowocowało ofertą występu w najnowszej, 13. edycji Tańca z gwiazdami.

Zanim para weszła na parkiet, widzowie mogli zobaczyć nagranie z przygotowań do występu. Lesar wyjawiła w filmiku, że jej partner taneczny bał się podnoszeń w choreografii, a wszystko przez to, że w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił dwa palce. Wiesław zwierzył się przed widzami, jak do niego doszło.