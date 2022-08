Wiktoria Gąsiewska zobaczyła CENY CUKRU w Polsce i się przeraziła: "ŁAPIĘ SIĘ ZA GŁOWĘ"

Emerytka 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podzielam opinie pani Wiktorii,jestem emerytka i za głowę sie łapie, ból mam permanentny.Pytam ,kiedy to okłamywanie i przekładanie z kieszeni do kieszeni sie skończy,kiedy powiemy stop!!!!czy parlamentysci i ekipa rządowa jeszcze wiedza co nam zgotowali za los………..