Władysław Kosiniak-Kamysz po raz drugi ZOSTAŁ OJCEM! Znamy płeć i imię dziecka (FOTO)

Choć błogosławiony stan Pauliny Kosiniak-Kamysz zbiegł się w czasie ze startem kampanii jej męża, to wytrwale wspierała go i nadal pojawiała się na wiecach wyborczych. Informacje o ciąży żony Władysława Kosiniaka-Kamysza nie były zresztą dla jego wyborców zaskoczeniem, bo para wielokrotnie wspominała, że chcą zapewnić pierworodnej rodzeństwo.

Władysław Kosiniak-Kamysz: "Dzięki wystąpieniu mojej żony, pobudziła się aktywność pierwszej damy"

Wygląda jednak na to, że po kilku wyjątkowo intensywnych miesiącach nadszedł czas rozwiązania. Polityk PSL pochwalił się we wtorek na Twitterze zdjęciem, na którym on i jego małżonka pochylają się nad swoją nowo narodzoną pociechą. Przy okazji poznaliśmy też płeć dziecka i imię, jakim je obdarowali szczęśliwi rodzice.