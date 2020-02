Wojna na YouTubie! Friz śmieje się z piosenki Błońskiego: "Od razu zachciało mi się sr*ć"

Dobra, bo widzę, że wy dalej nie rozumiecie sytuacji, wiec przedstawię wam od samego początku jak to wyglądało. Wracałem sobie właśnie z rodzinnego domu do Warszawy i mój znajomy wysyła mi filmik, gdzie Friz mówi, że nie może się wy*rać, więc puszcza sobie moją piosenkę i do razu się wy*rał . Ciekaw jestem czy wy przyjęlibyście to jako żart… - mówił wzburzony.





Co byście powiedzieli, gdybym ja powiedział do mojego kolegi „no miałem problem, nie mogłem się wy*rać, ale odpaliłem sobie "Przejmujemy YouTuby" (piosenkę Friza. – przyp. red.) i się wy*rałem. Ciekaw jestem, ile z was by napisało: "Jezu, jaki dobry żart”, a ilu z was by napisało: "Ej jak możesz się śmiać z Karola, i że sr*sz do tej piosenki, i że przez to sr*sz" – kontynuował, wytrwale nadużywając czasownika na „S”.