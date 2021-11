Youtuberka Prostracja krótko do Mai Staśko po wywiadzie dla Pudelka: "Cały świat nie kręci się TYLKO WOKÓŁ CIEBIE"

Nieco inne spojrzenie ma na to sama Prostracja, która swoimi przemyśleniami podzieliła się w filmiku zatytułowanym MAJA STAŚKO ZNOWU NIE WIE, O CZYM MÓWI, A MÓWI O MNIE W PUDELKU . Dziewczyna wyjaśnia coś, co - zdaje się - rozumie chyba każdy: fakt, iż zachowania Mai spotykają się z krytyką internautów, wcale nie oznacza zmasowanego ataku na jej osobę.

Jak robisz coś głupiego, to ludzie będą to komentować i się z tego śmiać. Powiem to jeszcze raz, krytykuje się osoby, które się zes*ają. (…) Cały świat nie kręci się tylko wokół Ciebie. (…) Jeżeli zarzucasz mi, że ja się próbuję na Tobie wybić. (…) Ty próbujesz zyskać atencję kosztem moim i innych twórców. Rzuciłaś tym pie*dolonym burgerem i ludzie o tym mówią - Prostracja odwołuje się tu do nagrania, na którym Staśko rzuca jedzeniem z popularnej sieciówki, za co spotkała się z masą nieprzyjemnych komentarzy. Nie dlatego, że chcą sobie pogadać, tylko dlatego, że sprowokowałaś ich swoim zachowaniem.