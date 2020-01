"Zbuntowana" Meghan Markle przyłapana przez paparazzi w Vancouver z SZEROKIM UŚMIECHEM na twarzy (FOTO)

Gość 47 min. temu zgłoś do moderacji 59 6 Odpowiedz

Elżbietka ją już kocha jak córkę, bo przydała się do zatuszowania pedofilli synalka Andrzejka... Jeffrey Epstein - poczytajcie o nim. Kierował klubem dla bogaczy, którym sprowadzał dzieci i nastolatki do seksu... handlował ludźmi... miał mieć proces, ale oczywiście nawiedził go w areszcie samobójca... i już nic z jego ust nie wyjdzie, bogacze-pedofile mogą spać spokojnie... Andrzejek Elżuni też...