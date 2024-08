Znana stylistka OBRUSZA SIĘ na występ Taylor Swift 1 sierpnia: "Kto wyraził zgodę na koncert w dniu Powstania Warszawskiego?

Zrctguhuih 39 min. temu zgłoś do moderacji 100 19 Odpowiedz

Co racja, to racja. Zresztą naprawde stadion w srodku miasta to totalny niewypał. Za kazdym razem kiedy jest tam mecz, lub koncert mamy istny armagedon, bo glowne arterie miasta sa zablokowane. Dojazd do dwoch mostow poniatowskiego i swietokrzyskiego zamkniete. Trzeba stac godzinami w korkach przy dwoch pozostalych mostach, by jechac naokolo. Przy czym most siekierkowski i tak jest zablokowany nieudolna wieloletnią, niepotrzebna budowa linii tramwajowej, bo w chorych glowach ludzi z ratusza uroilo sie, ze mieszkancy miasteczka wilanow beda jezdzic tramwajami do roboty 🤣😂😅 tu pani mowi o śpiewach z okazji rocznicy powstania, w ktorych mozna brac udzial, badz nie, natomiast ludzie nieustannie sa skazani na takie uniedogodnienia, kiedy jada do pracy, do lejarza, do szpitala. Przeciez podczas tych imprez ludzie gdzies pracuja (tak, niektorzy pracuja wieczorami, lub nocami), choruja, rodza, maja wypadki.