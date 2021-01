Żona Dawida Kubackiego pochwaliła się MALEŃKĄ CÓRECZKĄ!

Edi 29 min. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

Narodziny dziecka to niesamowite przeżycie. To jak zmienia się człowiek dzięki tej małej istotce jest nie do opisania. Zostalam w tym roku mamą i zdecydowanie jest to najwspanialsze, co mnie w życiu spotkało.