Związek Bena Afflecka i Any de Armas kwitnie dzięki kwarantannie? "Ten trudny czas bardzo ich do siebie zbliżył"

Koronawirus od kilku tygodni daje się we znaki ludziom na całym świecie . Z dnia na dzień konieczne było wprowadzenie do naszego życia dużych zmian , które mają pomóc w powstrzymaniu postępującej pandemii. Największą z nich jest obowiązkowa kwarantanna i unikanie spotkań z innymi ludźmi.

Społeczna izolacja ma też jednak nieco bardziej pozytywne oblicze. Szczęśliwcy, którzy są poddani kwarantannie z partnerem lub członkiem rodziny, mają niepowtarzalną okazję, by spędzić ze sobą więcej czasu. Dla celebrytów jest to zatem doskonały moment, by bez oporów chwalić się aktywnościami, którym oddają się w parach.